Летний кинотеатр снова будет работать во дворах Иркутска

В Иркутске стартует новый сезон проекта «Летний кинотеатр во дворах». Показы начнутся 1 июня. Их организует администрация областного центра совместно с МКУ «ГОРОД» и органами территориального общественного самоуправления.
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