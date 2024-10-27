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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Левандовски вдвое превосходит ближайшего преследователя в гонке бомбардиров Ла Лиги. У поляка 14 голов, у Айосе – 7, у Мбаппе и Рафиньи – по 6

После 11 матчей на счету форварда «Барселоны» 14 голов – вдвое больше, чем у идущего вторым Айосе Переса из «Вильярреала».

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