Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Экс-тренер «Спартака-2» Бушманов: «Мне «Спартак» работу не предлагал. Рассматриваю предложения от других клубов»

Экс-главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал о ситуации с трудоустройством. «Нет, мне «Спартак» работу не предлагал.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх