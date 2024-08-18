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Русская весна

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Растянутые силы и нехватка резервов: кризисное положение ВСУ под Курском — The Guardian

Растянутые силы и нехватка резервов: кризисное положение ВСУ под Курском — The Guardian

ВСУ оказались в затруднительном положении на границе с Курской областью, столкнувшись с нехваткой войск и растянутой линией обороны.

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Комментарии
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Ed Red
То есть таланты военно начальников заменили географией, толку больше
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