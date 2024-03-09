‼️ После инцидента на Всероссийской лыжной Спартакиаде в Сочи пострадало 17 девочек 14 из них несовершеннолетние, 13 лыжниц получают амбулаторное лечение, одна в стационаре.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
‼️ После инцидента на Всероссийской лыжной Спартакиаде в Сочи пострадало 17 девочек 14 из них несовершеннолетние, 13 лыжниц получают амбулаторное лечение, одна в стационаре.