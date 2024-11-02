В одном из районов Владивостока появится новая пешеходная дорожка

Во Владивостоке на улице Русской появится новая пешеходная дорожка, сообщает PRIMPRESS. К комплексному ремонту тротуаров по улице Русской от дома № 68/1 до дома № 74Б приступили дорожники муниципального предприятия «Содержание городских территорий».
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