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В одном из районов Владивостока появится новая пешеходная дорожка

В одном из районов Владивостока появится новая пешеходная дорожка

Во Владивостоке на улице Русской появится новая пешеходная дорожка, сообщает PRIMPRESS. К комплексному ремонту тротуаров по улице Русской от дома № 68/1 до дома № 74Б приступили дорожники муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

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