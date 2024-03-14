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На Украине раскрыли требование России, озвученное на мирных переговорах

На Украине раскрыли требование России, озвученное на мирных переговорах

В украинском Минюсте заявили, что Россия настаивала на отказе Киева от требования репарацийГлава Министерства юстиции Украины Денис Малюська во время визита в США заявил, что в 2022 году Россия хотела, чтобы киевский режим отозвал иски против России в международные трибуналы.

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