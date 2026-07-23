ВС России освободили город Белицкое в ДНР

МО РФ сообщило о переходе Белицкого под контроль российских войск после наступательной операции. После освобождения города военные продолжают зачистку территории и поиск оставшихся украинских военнослужащих.
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