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ДумаТВ

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ВС России освободили город Белицкое в ДНР

ВС России освободили город Белицкое в ДНР

МО РФ сообщило о переходе Белицкого под контроль российских войск после наступательной операции. После освобождения города военные продолжают зачистку территории и поиск оставшихся украинских военнослужащих.

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