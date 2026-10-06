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Конкурс «ПРО газ» ждёт авторов из Верхневолжья

Конкурс «ПРО газ» ждёт авторов из Верхневолжья

Авторов Верхневолжья приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе «ПРО газ». Заявки принимаются до 31 декабря 2026 года.

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