Медвежий угол
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Медвежий угол

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Приезжие избили отца 4-х детей и его жену, а потом сами же написали заявление в полицию

Приезжие избили отца 4-х детей и его жену, а потом сами же написали заявление в полицию

Буквально несколько замечаний. 1. Вступайте в «Русскую общину» и сразу вызывайте дружину, если завязался культурный обмен с приезжими.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Это, к сожалению, уже ГЕНОТИП русской нации... Слава КПСС, спасибо товарищу ульянову, джугашвили и прочим их последышам, которые взращивали и ВЗРАСТИЛИ в стране социалистический интернационализм!
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2 час.
Олег Самойлов
Вот-вот! ВСЯ твоя СОВЕТСКАЯ власть и политика по привитию РУССКИМ людям &quot;любви&quot; и &quot;братства&quot; ко всем &quot;малым&quot; народам СССР! Иль ты мне хочешь сказать, что при социализме все было ПО-ИНОМУ? Тебе примеры приводить иль сама в инете поищешь? Может быть тебе про Таллинский пограничный отряд рассказать, как там местная нацистская молодежь на пограничников с ножами, цепями и заточками накинулась, а виноваты оказались РУССКИЕ парни, посмевшие озверевшим &quot;братьям&quot; отпор дать? Мало того, что мальчишек посадили, так еще ВСЮ заставу расформировали, офицеров заставы и прапорщиков УВОЛИЛИ из войск, как и коменданта с обеими заместителями, начальника штаба пограничного отряда, начальника политотдела снизили в должности, начальника отделения охраны границы загнали на должность начальника заставы в тьмутаракань, начальника отряда сняли - это что? Так это даже НЕ мигранты были, а БРАТЬЯ наши проебалтовские! И тем, кому пуля не досталась из  местной кодлы, еще и перепало от власти совковой!
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2 час.
А
Александр
Хозяева! Опустили страну. Александром Невским, Петром I гордимся. А здесь-то кем?
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1 час.

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