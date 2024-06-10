Приезжие избили отца 4-х детей и его жену, а потом сами же написали заявление в полицию

Олег Самойлов

Вот-вот! ВСЯ твоя СОВЕТСКАЯ власть и политика по привитию РУССКИМ людям "любви" и "братства" ко всем "малым" народам СССР! Иль ты мне хочешь сказать, что при социализме все было ПО-ИНОМУ? Тебе примеры приводить иль сама в инете поищешь? Может быть тебе про Таллинский пограничный отряд рассказать, как там местная нацистская молодежь на пограничников с ножами, цепями и заточками накинулась, а виноваты оказались РУССКИЕ парни, посмевшие озверевшим "братьям" отпор дать? Мало того, что мальчишек посадили, так еще ВСЮ заставу расформировали, офицеров заставы и прапорщиков УВОЛИЛИ из войск, как и коменданта с обеими заместителями, начальника штаба пограничного отряда, начальника политотдела снизили в должности, начальника отделения охраны границы загнали на должность начальника заставы в тьмутаракань, начальника отряда сняли - это что? Так это даже НЕ мигранты были, а БРАТЬЯ наши проебалтовские! И тем, кому пуля не досталась из местной кодлы, еще и перепало от власти совковой!