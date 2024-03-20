Около 250 заражённых деревьев вырубят в Тимирязевском лесу Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начались работы по оздоровлению Тимирязевского леса. Как передаёт пресс-служба администрации города, здесь проведут расчистку территории от усыхающих деревьев, сухостоя, аварийных деревьев, поражённых опасным вредителем — уссурийским полиграфом.
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