В России создано первое программное обеспечение для соревнований дронов

Система может работать с беспилотниками разного типа и разных производителей В России создано первое программное обеспечение для гонок беспилотников и отработки различных сценариев их применения, передает РИА Новости.
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