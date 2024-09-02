Уксус, сода и йод на страже чистоты: хозяйки прыгают от счастья из-за этого чудо-раствора – теперь пользуются всегда Евгения КомароваНовый турецкий метод для поддержания чистоты в доме стал популярен среди российских хозяек благодаря своей простоте и эффективности.