Нарушать можно: где в Новосибирске больше всего ДТП и каких дорог стоит избегать

Новосибирцы постоянно жалуются в соцсетях на пробки и ДТП. В том, почему эта проблема стала традиционной для города, почему здесь не работают камеры наблюдения на трассах и можно ли исправить ситуацию, разбирался корреспондент редакции «ФедералПресс».
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