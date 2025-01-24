Нарушать можно: где в Новосибирске больше всего ДТП и каких дорог стоит избегать

Новосибирцы постоянно жалуются в соцсетях на пробки и ДТП. В том, почему эта проблема стала традиционной для города, почему здесь не работают камеры наблюдения на трассах и можно ли исправить ситуацию, разбирался корреспондент редакции «ФедералПресс».