«Супергибридный» Chery Arrizo 8 представят 30 марта. Новое «лицо», 1400 км на баке бензина и разгон до 100 км/ч за 7,6 с

30 марта на китайский рынок выйдет седан Chery Fulwin A8, он же гибридный Arrizo 8. Особенность машины в силовой установке Kunpeng Super Hybrid C-DM: она обеспечит запас хода до 1400 км (на чистом электричестве — до 127 км) и приемлемую динамику с разгоном до 100 км/ч за 7,6 с.