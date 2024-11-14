Миа Бойка показала честные фото с морщинами на лице

Певица Миа Бойка поделилась откровенными фото, сделанными во время её отдыха на Бали. Артистка, известная по хиту «Пикачу», решила показать своим поклонникам, как она выглядит без фотошопа, и попросила их высказать своё мнение о её внешности.
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