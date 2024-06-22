Лучшие фильмы по версии журнала «Советский экран»

В 1925 году на советские экраны вышел фильм «Броненосец „Потемкин“» Сергея Эйзенштейна, который и по сей день считается одним из важнейших за всю историю кино и часто включается в списки лучших кинолент мира.
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