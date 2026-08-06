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В США опасаются, что с ЯО Иран станет такой же «неприступной страной

В США опасаются, что с ЯО Иран станет такой же «неприступной страной», как КНДР Бывший глава американского Госдепа Майк Помпео признал, что основной причиной войны С.

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