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WSJ: Израиль заверил союзников в своей непричастности к взрывам в Иране

WSJ: Израиль заверил союзников в своей непричастности к взрывам в Иране

Власти Израиля заявили своим союзникам о непричастности Тель-Авива к теракту на кладбище в Иране, где похоронен генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, убитый в Багдаде 3 января 2020 года.

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