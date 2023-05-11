ЦСКА против «Торпедо». Приходите в эту субботу на стадион поддержать команду!

В 27 туре РПЛ ЦСКА принимает дома «Торпедо». Матч пройдет в субботу 13 мая, в 19:00 на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА побеждает в 3 встречах подряд.
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