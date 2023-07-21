Военное обозрение

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Боевые корабли Черноморского флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства

Боевые корабли Черноморского флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства

Боевые корабли Черноморского флота провели учения по изоляции района, временно закрытого для судоходства, а также отработали задержание судна-нарушителя, вторгшегося в закрытую зону.

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