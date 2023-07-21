Боевые корабли Черноморского флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства

Боевые корабли Черноморского флота провели учения по изоляции района, временно закрытого для судоходства, а также отработали задержание судна-нарушителя, вторгшегося в закрытую зону.
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