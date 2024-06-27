Пострадавшие пассажиры поезда, сошедшего с рельс в Коми, имеют право на страховые выплаты по ОСГОП от АО «СОГАЗ»

«Пострадавшие пассажиры поезда дальнего следования, сошедшего с рельс в Республике Коми, имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП)», – сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.
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