Пострадавшие пассажиры поезда, сошедшего с рельс в Коми, имеют право на страховые выплаты по ОСГОП от АО «СОГАЗ»

«Пострадавшие пассажиры поезда дальнего следования, сошедшего с рельс в Республике Коми, имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП)», – сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.