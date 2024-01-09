Левкин: в Москве за 2023 год построили восемь крупных социальных объектов

В 2023 году в Москве возвели восемь крупных объектов недвижимости для социальных нужд. Среди них — здания здравоохранения, образования, культуры и спорта, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
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