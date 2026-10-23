О проверках перед зимой речных электросудов и плавучих причалов в столице рассказал Сергей Собянин. Четыре речных маршрута Москвы обслуживают 31 судно и 25 плавучих причалов.
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