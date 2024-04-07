На Тихоокеанском флоте почтили память погибших подводников

Во Владивостоке на территории соединения подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил ТОФ военнослужащие и ветераны флота возложили цветы и почтили погибших подводников у памятника подводной лодке «Л-19».
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