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«Вкусвилл» будет продавать растительное мясо под своим брендом

«Вкусвилл» будет продавать растительное мясо под своим брендом

Сеть «Вкусвилл» выпустит на рынок новую торговую марку растительного мяса. Это будет собственное производство (СТМ), пишут «Ведомости» со ссылкой на производителя растительных протеинов «Партнер-М» и представителя ретейлера.

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