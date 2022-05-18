FiNE-NEWS

1 436 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Решетников
    Вот Ё, нам от его "искусства" мир очищать еще годы, а он за это время из воды мочу делать научится...Меладзе заявил, ч...
  • Astra
    Проблемы с психикой. Теперь во всех странах начнут сторониться украинских беженцев, и людей можно понять.Бежавший из Украи...
  • Валерий Ворожищев
    Тусуют бездарей с места на место и никакого толку!Вице-губернатор С...

Первый полноценный образец двигателя ВК-800 для российской замены легендарного советского самолета Ан-2 «Кукурузник» будет готов к концу года

Первый полноценный образец двигателя ВК-800 для российской замены легендарного советского самолета Ан-2 «Кукурузник» будет готов к концу года

Технический директор дивизиона «Двигатели» Уральского завода гражданской авиации Леонид Худорожков сообщил, что первый полноценный образец двигателя ВК-800 для легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» планируется получить в декабре 2022 года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх