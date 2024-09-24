Япония выпустила предупреждение о цунами после землетрясения

Во вторник (24 сентября) Япония объявила предупреждение о цунами на отдаленных островах у побережья Токио после землетрясения, магнитуда которого, по оценкам Геологической службы США (USGS), составила 5,6 балла.
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