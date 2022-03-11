Шестеркин пропустил 4 шайбы от «Сент-Луиса» на отрезке в 7 минут и был заменен. У него 1-я передача в НХЛ в этом матче

Игорь Шестеркин пропустил 4 шайбы после 17 бросков «Сент-Луиса» и был заменен. Вратарь «Рейнджерс» пропустил 4 шайбы за на отрезке, составившем 7 минут 10 секунд игрового времени.

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