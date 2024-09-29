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Зеленский отказал спикеру палаты представителей США в отзыве посла Украины

Зеленский отказал спикеру палаты представителей США в отзыве посла Украины

Президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек в мае) заявил, что не будет обсуждать со спикером палаты представителей Майком Джонсоном отзыв украинского посла в США Оксаны Макаровой из-за своей поездки в Пенсильванию.

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