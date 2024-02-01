Ужас повторяется: однотипные мотивы на винтажных постерах ужастиков

Нет ничего странного в том, что определенные образы и концепции страха повторяются в жанре ужасов. Темы ужаса переходят от одного художника к другому поэтому в 1960 — 1980-х годах можно было увидеть те же картинки на разных обложках книг, журналов и кассет.
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