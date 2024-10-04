ТГ

Татьяна Гусева

Думаю, что Зеленский просто орудие в руках нацистов. Они воспользовались его зависимостью от наркотиков, и заставили работать на себя. В дальнейшем он полностью деградировал умственно, и теперь сам верит в то, что это правильно. Поэтому, казнить надо не только его, но и всех нацистов Украины. В плен таких не брать. Чем больше таких будет уничтожено, тем более очистится Украина.