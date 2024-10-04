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«Зеленского казнят прямо на Майдане». Украинцы прислушались к Путину? Прозвучали важные слова президента РФ

«Зеленского казнят прямо на Майдане». Украинцы прислушались к Путину? Прозвучали важные слова президента РФ

Следующая зима рискует стать роковой для киевской власти и режима, созданного Зеленским: украинцы начали осознавать, что совершили огромную ошибку, поверив в обещания «майданной владыки».

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Думаю, что Зеленский просто орудие в руках нацистов. Они воспользовались его зависимостью от наркотиков, и заставили работать на себя. В дальнейшем он полностью деградировал умственно, и теперь сам верит в то, что это правильно. Поэтому, казнить надо не только его, но и всех нацистов Украины. В плен таких не брать. Чем больше таких будет уничтожено, тем более очистится Украина.
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6 час.
Владимир Яковлевич
Все эти уроды сбегут, они уже покинули Украину, вопрос только в том выдадут их те страны в которые они уже сбежали🤷‍♀️
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5 час.

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