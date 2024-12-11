Может ли цена Cardano вскоре достичь $4

Недавнее падение цены Cardano ниже отметки $1 вызвало разговоры в секторе криптовалют. Пока трейдеры ждут важных экономических заявлений, известный финансовый эксперт считает, что ADA может подскочить до $4, если успешно сохранит ключевые уровни поддержки.
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