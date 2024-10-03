Выставка трофейной техники НАТО в Волгограде вызвала настоящий фурор

Все боевые машины были захвачены в ходе выполнения задач СВО военнослужащими Южной группировки.фото: Иван Илюхин/ГлагоL--> В Волгограде на Площади Павших Борцов в самом центре города провели выставку трофейной военной техники, захваченной нашими бойцами в ходе специальной военной операции.
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