Петербуржцы первыми освоили создание сложного элемента лифта

Петербургские специалисты первыми в России начали производить частотный преобразователь для лифтов. Он позволяет ехать конструкции плавно, без рывков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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