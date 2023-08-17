Черней обвиняет, ПДС оправдывается: «Эти обвинения – абсурд»

Программа Satul European Expres, через которую государство финансирует различные инфраструктурные проекты, – это инструмент, помогающий правящей партии привлечь на свою сторону примаров в преддверии кампании по выборам в местные органы власти.
Программа Satul European Expres, через которую государство финансирует различные инфраструктурные проекты, – это инструмент, помогающий правящей партии привлечь на свою сторону примаров в преддверии кампании по выборам в местные органы власти.
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