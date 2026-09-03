Воробьев: транспортные преимущества трассы ЮЛА ощутят около 3,5 млн человек

Запуск движения по Южно-Лыткаринской автодороге улучшит транспортную доступность для более чем 3,5 миллиона жителей Москвы и Подмосковья.
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