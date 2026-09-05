Завтра похолодание до +12 ночью и +17 днём

Завтра температура снизится до +12 ночью, а днём будет всего +17 градусов. Не пропусти, как изменится погода!Сегодня, 5 сентября, дневная температура воздуха составит +22 градуса.
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