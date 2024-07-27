В 58 лет скончался актер из «Улиц разбитых фонарей»

Не стало актера Александра Марушева, известного по «Улицам разбитых фонарей» Актер Александр Марушев, ставший известным благодаря роли второго плана в сериале «Улицы разбитых фонарей», скончался на 59-м году жизни.
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