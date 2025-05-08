Белоусов раскрыл долг современного поколения перед победителями 1945 года

МОСКВА, 8 мая, ФедералПресс. Победа российских вооруженных сил в борьбе с неонацизмом войдет в историю страны как равная по масштабу и значению подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.
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