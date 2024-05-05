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Стоп, снято: мошенники придумали новые схемы с фейковыми фотосессиями

Стоп, снято: мошенники придумали новые схемы с фейковыми фотосессиями

Мошенники запустили новую масштабную схему, связанную с организацией фейковых фотосессий. Скамеры предлагают девушкам бесплатную профессиональную фотосъемку при условии почасовой аренды студий, но в итоге у жертв похищают деньги и данные банковских карт.

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