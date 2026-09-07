"Внутри чего-то большего": Общемосковский крестный ход-2026 – как это было

6 сентября 2026 года Москва вновь стала местом великого православного торжества: в праздник Собора Московских святых состоялся второй в новейшей истории Общемосковский Крестный ход, возглавленный Святейшим Патриархом Кириллом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Он вредит всем»:...
- АМ Мосгорсуд смягчил...
- Сенатор Дитрих пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым