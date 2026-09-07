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Царьград

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"Внутри чего-то большего": Общемосковский крестный ход-2026 – как это было

"Внутри чего-то большего": Общемосковский крестный ход-2026 – как это было

6 сентября 2026 года Москва вновь стала местом великого православного торжества: в праздник Собора Московских святых состоялся второй в новейшей истории Общемосковский Крестный ход, возглавленный Святейшим Патриархом Кириллом.

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