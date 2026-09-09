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Царьград

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Трусова и Игнатов выступят в ледовом шоу Медведевой 2 октября

Трусова и Игнатов выступят в ледовом шоу Медведевой 2 октября

Александра Трусова и Макар Игнатов присоединятся к шоу Евгении Медведевой «Дискотека 90-х на льду» 2 октября на «ЦСКА Арене».

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