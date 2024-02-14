Леонардо ДиКаприо не стал общаться с Канье Уэстом на Суперкубке, а Тейлор Свифт "выгнала" рэпера со стадиона

Канье Уэст в последнее время часто оказывается в центре внимания таблоидов благодаря скандальным выходкам и чересчур откровенным образам своей жены Бьянки Цензори, но вот среди коллег отношение к нему стало очень прохладным: на Суперкубке даже бывшие друзья не стали с ним общаться.