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Леонардо ДиКаприо не стал общаться с Канье Уэстом на Суперкубке, а Тейлор Свифт "выгнала" рэпера со стадиона

Леонардо ДиКаприо не стал общаться с Канье Уэстом на Суперкубке, а Тейлор Свифт "выгнала" рэпера со стадиона

Канье Уэст в последнее время часто оказывается в центре внимания таблоидов благодаря скандальным выходкам и чересчур откровенным образам своей жены Бьянки Цензори, но вот среди коллег отношение к нему стало очень прохладным: на Суперкубке даже бывшие друзья не стали с ним общаться.

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