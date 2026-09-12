«Матушка-земля» в Нью-Дели: Индия показала встречу Путина и Моди

Правительство Индии подготовило видеоматериал, посвященный встрече российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Нарендры Моди, который был озвучен русской композицией «Матушка-земля».
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