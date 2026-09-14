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Кабмин утвердил Стратегию развития креативной экономики России до 2036 года

Кабмин утвердил Стратегию развития креативной экономики России до 2036 года

Российское правительство утвердило Стратегию развития креативной экономики до 2036 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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