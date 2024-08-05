Депутат Немкин подсказал, как на смартфоне выявить шпионские программы

В Госдуме рассказали, что шпионские программы могут маскироваться под мобильные приложенияДепутат Антон Немкин рассказал РИА Новости, что для того, чтобы выявить шпионские программы на телефоне, нужно вычислить те приложения, которые пользователь не устанавливал.