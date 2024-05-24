Собянин рассказал о мерах финансовой поддержки МСП

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Правительство Москвы сформировало "уникальную линейку инструментов поддержки" малого и среднего бизнеса (МСП) – льготные кредиты и гарантии, гранты, помощь в подборе площадок, рассказал мэр города Сергей Собянин.
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