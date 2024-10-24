Попшой: «Бюллетени на двух избирательных участках в России не были исчерпаны»

Десять тысяч бюллетеней, отправленных на два избирательных участка в Российской Федерации, не были израсходованы, даже несмотря на то, что в день выборов российское телевидение транслировало кадры очередей перед посольством Молдовы в Москве, говоря о нарушении избирательного права.
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