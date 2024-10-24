Десять тысяч бюллетеней, отправленных на два избирательных участка в Российской Федерации, не были израсходованы, даже несмотря на то, что в день выборов российское телевидение транслировало кадры очередей перед посольством Молдовы в Москве, говоря о нарушении избирательного права.