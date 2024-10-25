Путин: в Курской области заблокированы элитные подразделения ВСУ

В Курской области заблокированы элитные подразделения ВСУ. Об этом заявил Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в интервью тележурналисту Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии